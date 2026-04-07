Empresa de Farroupilha irá construir nova unidade em área doada pela prefeitura

Fabricante de contentores e equipamentos rodoviários de Farroupilha, a Migra irá construir uma nova unidade ao lado da atual, no Distrito Industrial do Santa Rita. A nova operação será erguida em um terreno de 6 mil metros quadrados doado pela prefeitura por meio de um edital de 2024.

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Conforme Lierson De Bona, um dos sócios da Migra, a empresa tem dois anos para iniciar a obra e mais seis para concluir. Neste primeiro momento, será preciso fazer avaliação ambiental do terreno e solicitar as licenças de instalação, construção e operação. O investimento previsto, segundo ele, é de R$ 15 milhões, incluindo o maquinário.

A expectativa, quando a ampliação for concluída, é de geração de 95 empregos diretos e projeção de faturamento inicial de R$ 35 milhões.