Empresa de Caxias do Sul lançará cabine de pintura a pó com alta eficiência em feira em São Paulo

A Koria apresentará ao mercado, durante a 5ª Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (Feimec), a cabine de pintura a pó com ciclone, desenvolvida para garantir alto índice de reaproveitamento de tinta e permitir trocas rápidas de cor. O lançamento representa um avanço no segmento para a empresa caxiense.
Além da nova cabine, a empresa levará à feira tecnologias voltadas à automação da pintura, como um reciprocador, responsável pela aplicação automática do pó nas peças, e um robô de pintura com maior flexibilidade de movimentos, capaz de garantir aplicações mais precisas e adaptáveis a diferentes geometrias.
Outro destaque do estande é a tecnologia de cura rápida com UV LED, desenvolvida pela própria Koria. A solução permite reduzir o tempo de cura para cerca de três segundos em determinados materiais, contribuindo para ganhos de produtividade e eficiência energética nos processos industriais.
A Feimec é uma das principais feiras da indústria de manufatura da América Latina e será realizada entre os dias 5 e 9 de maio, em São Paulo.