Empresa de Caxias do Sul lançará cabine de pintura a pó com alta eficiência em feira em São Paulo

Lançamento representa um avanço no segmento para a empresa caxiense. Poliana Mendes / Divulgação

A Koria apresentará ao mercado, durante a 5ª Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (Feimec), a cabine de pintura a pó com ciclone, desenvolvida para garantir alto índice de reaproveitamento de tinta e permitir trocas rápidas de cor. O lançamento representa um avanço no segmento para a empresa caxiense.

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Além da nova cabine, a empresa levará à feira tecnologias voltadas à automação da pintura, como um reciprocador, responsável pela aplicação automática do pó nas peças, e um robô de pintura com maior flexibilidade de movimentos, capaz de garantir aplicações mais precisas e adaptáveis a diferentes geometrias.

Outro destaque do estande é a tecnologia de cura rápida com UV LED, desenvolvida pela própria Koria. A solução permite reduzir o tempo de cura para cerca de três segundos em determinados materiais, contribuindo para ganhos de produtividade e eficiência energética nos processos industriais.