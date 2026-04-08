Empresa de Caxias do Sul incorpora indústria também caxiense e projeta crescimento de 20% no faturamento

Sede da Tecprene fica no bairro Santa Lúcia. Foto Itália / Divulgação

Empresa de Caxias do Sul especializada na produção de peças técnicas e revestimentos em poliuretano, a Tecprene incorporou a também caxiense Ipubras. A incorporação exigiu a compra de novos equipamentos para atender ao crescimento da demanda das duas marcas.

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O objetivo com o movimento é fortalecer a presença da Tecprene no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e alcançar novos mercados, especialmente o estado de São Paulo. Com a aquisição, a estimativa é de incremento de cerca de 20% no faturamento.

— A aquisição da Ipubras fortalece nossa atuação em um segmento no qual já temos experiência e amplia nossa capacidade de atender o mercado com ainda mais qualidade, tecnologia e agilidade. Estamos consolidando nossa presença no Sul e nos preparando para avançar de forma estratégica em novos polos industriais, onde vemos grande potencial de expansão, principalmente no setor automobilístico — diz Jorge Muller, sócio da Tecprene.

A Tecprene é integrante da holding LM Empreendimentos e Participações, que realizou investimentos recentes, como a construção no bairro Santa Catarina de uma planta industrial de 1,5 mil metros quadrados, no formato built to suit, destinada à locação. O total investido em 2025 foi de R$ 8 milhões.

Tecprene desenvolve produtos para aplicação em máquinas e equipamentos dos setores metalmecânico, moveleiro, agrícola, de embalagens e de celulose. Foto Itália / Divulgação

Sobre as empresas

A Tecprene desenvolve produtos para aplicação em máquinas e equipamentos dos setores metalmecânico, moveleiro, agrícola, de embalagens e de celulose, além das indústrias de equipamentos frigoríficos. A Ipubras construiu a trajetória no mesmo segmento.

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Com a compra, a estrutura e a equipe da Ipubras foram transferidas para a sede da Tecprene no bairro Santa Lúcia. O nome Ipubras foi mantido.