Empresa de Caxias adota novo nome, centraliza operações e foca em expansão internacional

Unylaser agora é Unyparts. Deplay Produtora / Divulgação

Empresa de produtos e componentes metálicos, a Unylaser trocou de nome e agora se chama Unyparts. A mudança faz parte de um reposicionamento da marca que está focada em soluções completas e expansão internacional — o termo "parts" facilita a comunicação com o mercado global. A Unyparts tem escritório nos Estados Unidos e prevê participação em feiras no Exterior ao longo de 2026.

No último ano, a Unyparts investiu mais de R$ 10 milhões em novos equipamentos, renovação de infraestrutura e atualização tecnológica. Para esse ano, a previsão é de novos aportes superiores a R$ 5 milhões. A empresa também está em processo de readequação da estrutura fabril com a centralização das operações em um único complexo de 27 mil metros quadrados.

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A empresa conta com duas estruturas em Caxias: uma no bairro Cidade Nova, com operação focada em agro, e outra no Distrito Industrial. As adequações estão sendo realizadas no Distrito Industrial, com ampliação da área — mais um pavilhão e ampliação da área externa.