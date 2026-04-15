Empresa da Serra avança no mercado externo com vendas para México e Canadá; veja mais destaques

Unidade da Dalca Brasil em Bento Gonçalves. Metamorfose / Divulgação

Após abrir uma central de negócios nos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2025, a Dalca já conta com duas vendas. A primeira delas teve como parceira a Fundilag, no México. A outra foi para a Monarch, no Canadá.

Leia Mais Grupo gaúcho compra tradicional concessionária da Serra e se torna maior rede Mercedes‑Benz do RS

Os dois tratam-se da venda da linha FlexDeb, célula robótica desenvolvida para automatizar processos de rebarbação. Os negócios da empresa de Bento Gonçalves representam a movimentação de cifras superiores a 500 mil dólares. Além disso, uma terceira unidade da célula está em fabricação na Itália para o mercado europeu.

A Dalca Brasil é especializada em robótica industrial e automação em logística interna.

Brinde

Turistas que escolherem o Blue Tree Towers Caxias no feriado de Tiradentes serão recebidos com espumante. Além disso, os hóspedes contarão com check-out até as 14h e estacionamento com 50% de desconto.

Picolés da Hector Dragão no Fioreze

Os Sorvetes Mágicos da Hector Dragão, desenvolvidos em parceria com a YPY Sorvetes, de Santa Catarina, agora podem ser encontrados nos Hotéis Fioreze, em Gramado. A rede foi escolhida para receber, com exclusividade no setor hoteleiro da região, a linha de picolés licenciados.

Cada um deles é inspirado em personagens do universo Hector, como Azul do Hector (blueberry com chocolate branco), Coração da Lady Lince (morango), Brigadeiro do Asdrubal (brigadeiro) e Feitiço do Kines (iogurte com frutas vermelhas).

Ainda é Páscoa

Embora a programação de Páscoa tenha se encerrado em Gramado, ainda é possível curtir o clima da cidade. O hotel Casa da Montanha, por exemplo, prorrogou as atividades temáticas até o dia 25.

Balcão da inovação

O Simecs lançou para seus associados o Balcão da Inovação, serviço que reúne ferramentas, informações estratégicas e atendimento especializado para impulsionar negócios. Desenvolvida em parceria com o Sistema Fiergs, a iniciativa pode ser acessada de forma online ou por meio da equipe do Simecs.