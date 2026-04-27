Empresa caxiense lança van elétrica a partir de R$ 170 mil

Quatro anos após o lançamento da Arrow One, a primeira van 100% elétrica produzida no Brasil, a Arrow Mobility apresenta ao mercado a Arrow 2. O modelo chega com um importante potencial competitivo: versões a partir de R$ 170 mil (na pré-venda), valor equivalente ao de veículos a combustão.
O Arrow 2 é o veículo de entrada da Arrow no segmento de elétricos vocacionados para carga, com capacidade de 1 tonelada — o Arrow One tem capacidade de 2 toneladas e é voltado a operações de maior volume e complexidade.