Empresa caxiense investe mais de R$ 120 milhões em nova fábrica em Farroupilha 

Fábrica terá cerca de 15 mil metros quadrados de área construída. PCP Steel / Divulgação

Em fase de expansão, a caxiense PCP Steel terá uma nova sede em Farroupilha. A nova unidade está sendo erguida na Linha Palmeiro e tem previsão de inauguração no segundo semestre.

Leia Mais Marcopolo entrega à África do Sul modelo inédito de ônibus

A fábrica terá cerca de 15 mil metros quadrados de área construída e será dedicada ao processamento de produtos siderúrgicos. O investimento é superior a R$ 120 milhões.

Conforme o fundador e presidente da PCP Steel, Humberto Cervelin, a nova estrutura foi concebida para suportar operações mais complexas e garantir maior fluidez nos processos. O objetivo, com a nova unidade, é superar as 250 mil toneladas de aço processado por ano.

A nova sede em Farroupilha terá aproximadamente 100 funcionários e as atividades em Caxias do Sul serão mantidas.