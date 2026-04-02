Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Fort
Notícia

Empresa caxiense investe mais de R$ 120 milhões em nova fábrica em Farroupilha 

Unidade está sendo erguida na Linha Palmeiro e tem previsão de inauguração no segundo semestre

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS