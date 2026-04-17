Conheça a história da empresa caxiense de cardans, freios e suspensões que está na segunda geração

Daline é filha do fundador Clóvis Serafim. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Daline Serafim, uma das diretoras da CardanCorp, de Caxias do Sul, é a entrevistada da semana do podcast Caixa-Forte. Ela é filha de Clóvis Serafim, fundador da empresa especialista em desenvolvimento e fabricação de soluções para eixos cardans, freios e suspensões.

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A empresa foi criada há 36 anos com o irmão Ari Serafim e o cunhado João Vanin. A marca agora vive um novo momento com a segunda geração assumindo o negócio.

Daline e o irmão Alisson e os primos Amanda e Vinicius estão à frente da empresa que também mudou de nome: passou de Cardan Sistemas de Transmissão e Freios para CardanCorp, o que ajuda, inclusive, nos planos de exportação.

Daline fala sobre esse e outros planos, além de contar a trajetória da empresa.

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