Com sotaque gaúcho, agência de turismo em Punta Cana oferece serviço em português 

Natália mudou-se recententemente para Punta Cana. Juliana Bevilaqua / agencia RBS

Entre as 200 empresas expositoras da Dominican Annual Tourism Exchange (Date) 2026, a principal feira de turismo da República Dominicana, uma se diferencia por oferecer atendimento exclusivo para quem fala a língua portuguesa. A Punta Cana em Português está no mercado dominicano desde 2019 e tem como diretora uma brasileira. Uma gaúcha, aliás. Natália Usevicius é de Porto Alegre e trabalha na agência de turismo receptivo desde 2022. A atuação era remota e, no início deste ano, ela mudou-se para a República Dominicana.

Além de atender aos turistas em Punta Cana, a agência oferece passeios, excursões e serviço de transporte em outras regiões do país, como Santo Domingo, com forte turismo histórico e cultural. A cidade foi a primeira capital das Américas. Governo e iniciativa privada também têm trabalhado para divulgar outras regiões, como Miches, destaque pela natureza e pela produção de cacau.

Segundo Natália, há muitos brasileiros entre os visitantes, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. O voo da Arajet entre o aeroporto de Guarulhos e Punta Cana impulsionou a chegada de brasileiros nos últimos meses, por não ter escalas e por ser low cost (baixo custo).

— Ele tem tarifas mais baixas e compete diretamente com outras que fazem o voo direto, mas as tarifas são normais. Claro que estamos falando de uma empresa low cost, então, não tem todos os benefícios e serviços das outras companhias aéreas — frisa Natália.

Marcelo Lopes e Amana Pires participam da feira em Punta Cana. Juliana Bevilaqua / agencia RBS

Brasileiros em busca de novidades

A convite do Ministério do Turismo da República Dominicana, nove operadoras brasileiras visitam a Date 2026. A Cativa, de Porto Alegre, é uma delas. Marcelo Lopes chegou ainda no sábado com a delegação para também conhecer os atrativos da região. Embora tenha sede na Capital gaúcha, a operadora atende a todo o Brasil.

— Diariamente, tem passageiro da Cativa desembarcando em Punta Cana. Desde que o México começou a pedir visto para brasileiro, Punta Cana passou a ter uma demanda muito forte de brasileiros. Cresceu muito não só Punta Cana, mas outros países do Caribe — conta.

Amanda Pires, da New Age, de São Paulo, também nota o interesse dos brasileiros por Punta Cana. A participação na feira tem ajudado a descobrir mais opções para os clientes da operadora, como novos hotéis e resorts e roteiros não tão badalados ou ainda em desenvolvimento.

— Entendemos que temos um público para explorar não só Punta Cana, mas Miches, Puerto Plata e Santo Domingo, que também são destinos importantes para a República Dominicana. Queremos, sim, explorar também novos destinos dentro da República Dominicana para o mercado brasileiro. O potencial é muito grande — acrescenta Amanda.