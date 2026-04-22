Com sede em Caxias, operação brasileira de grupo alemão prevê crescimento de 25% no faturamento em 2026

CFO da Akquinet, Bruno Zanato. Akquinet / Divulgação

Após um 2025 com crescimento de 19,6% na receita local, a operação brasileira da Akquinet, que tem sede em Caxias do Sul, projeta um 2026 na mesma batida. A meta é seguir avançando e crescer 25% no faturamento. Se a previsão se confirmar, será o sexto ano consecutivo de avanço de dois dígitos.

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A tendência é de confirmação do objetivo, já que a empresa seguirá investindo em pessoal e tecnologia — o que impulsionou resultado positivo do ano passado.

— Entramos em 2026 com investimento muito forte na aplicação de inteligência artificial dentro das nossas soluções — e isso vem de ouvir a nossa base de clientes. Temos prioritariamente empresas de grande porte que têm necessidades bem específicas, mas que podem ser traduzidas para uma solução de mercado. É aí que vamos investir nesse ano. Secundariamente, claro, seguimos investindo na preparação de equipe e contratação de pessoas — destaca o CFO da Akquinet, Bruno Zanato.

Em 2025, a Akquinet firmou contratos estratégicos em setores altamente regulados, como o farmacêutico e o agronegócio. Entre os novos contratos, destacam-se a farmacêutica Cimed e a cooperativa agroindustrial Cotrijal. Atualmente, a empresa no Brasil conta com uma carteira de clientes ativos com mais de 40 empresas de grande porte, entre eles, a Randoncorp.

O que faz

A Akquinet está no Brasil desde 2012 e tem uma equipe de cerca de 50 pessoas. É parte do grupo Akquinet AG, uma holding de tecnologia com sede em Hamburgo, na Alemanha. São 29 escritórios ao redor do mundo e mais de 500 clientes ativos. A empresa trabalha com software e consultoria para governança de cadastros, também conhecida no mundo corporativo como governança de dados-mestres.

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— É um tema que é basicamente a base de todos os dados de uma organização. Entrando em mais detalhes, quando uma corporação precisa faturar contra um cliente, o cadastro desse cliente é o tema em que a gente toca. Além disso, quando eu tenho um varejista com seu e-commerce, o cadastro desses produtos é onde a nossa solução atua, para que as informações estejam concisas, concretas, os produtos sejam fáceis de serem encontrados nas suas plataformas — explica Zanato.