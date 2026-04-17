Com sede em Caxias, filial brasileira de marca global patrocina piloto na Stock Car e na Nascar; veja mais destaques

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Cacá Buenos disputa, neste ano, a Stock Car e a Nascar. Milwaukee / Divulgação

A Milwaukee Brasil assinou contrato de patrocínio com Cacá Bueno, um dos maiores nomes do automobilismo nacional. O piloto disputa, neste ano, a Stock Car e a Nascar. Além do apoio, a empresa se torna fornecedora de equipamentos para o carro de Cacá Bueno.

A Milwaukee Brasil é filial brasileira da marca global de ferramentas industriais e tem sede em Caxias do Sul.

Exposição nacional de bovinos em Vacaria

Pela primeira vez, Vacaria recebe a Exposição Nacional de Buçal das raças Angus e Ultrablack. O julgamento ocorre nesta sexta no Parque Nicanor Kramer da Luz e contará com 107 animais admitidos pela Associação Brasileira de Angus.

Dos 107 exemplares de bovinos admitidos, 95 são da raça Angus (54 fêmeas e 41 machos) e 12 são da raça Ultrablack (sete fêmeas e cinco machos). Eles serão avaliados pelo jurado Mauricio Groppo, da Argentina.

Os animais da raça Angus vencedores da exposição receberão um passaporte para participar do leilão do Secretariado Mundial Angus, que será realizado no Brasil em 2027.

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Espaços quase esgotados

A 25ª da Movelsul Brasil está com cerca de 90% da área expositora comercializada. Marcada para ocorrer de 17 a 20 de agosto, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, a feira deverá reunir mais de 200 marcas de móveis, colchões, estofados e decoração, além tecnologia e logística.

A edição deste ano já tem confirmados importadores de Argentina, Espanha, Equador, Uruguai, Honduras, Emirados Árabes, Bahamas, Chile, Nicarágua e França.

Legado cooperativista

Está confirmada para os dias 12, 13 e 14 de maio de 2027 a próxima edição do Legado Coop, evento que debate a importância do cooperativismo.

Em 2025, o Legado Coop reuniu 1 mil participantes em Nova Petrópolis e gerou impacto econômico estimado em R$ 2,5 milhões na região.

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Conexões

O pesquisador Jean-Louis Le Guerroué, professor da Universidade de Brasília e especialista em Indicações Geográficas (IGs) e desenvolvimento sustentável de territórios, é um dos convidados do Connection Terroirs do Brasil, evento de 10 a 13 de junho, em Gramado. Ele irá falar sobre o futuro das IGs no Brasil.