Com 3,7 milhões de visitantes no primeiro trimestre, República Dominicana vive melhor momento no turismo, diz ministro

Abertura da feira Date, em Punta Cana. Ao centro, cortando a fita, o ministro do Turismo David Collado. Asonahores / Divulgação

Mais de 11,5 milhões de pessoas visitaram a República Dominicana em 2025. Somente em dezembro, foram 1,3 milhão. O ano de 2026 deve superar o recorde histórico do ano passado e os números do primeiro trimestre indicam esse caminho. O país caribenho recebeu 3,7 milhões de visitantes nos três primeiros meses (10% a mais que no mesmo período do ano passado) e espera fechar o ano com 12 milhões. Os dados foram apresentados durante a abertura da Dominican Annual Tourism Exchange (Date) 2026 nesta quarta-feira (22), em Punta Cana.

— Nos encontramos no melhor momento do turismo do nosso país e mostrando ao mundo que há outras opções na República Dominicana. Somos o único país a criar um destino em meio à pandemia, Miches, um destino amigável ao meio ambiente — destacou o ministro do Turismo David Collado, se referindo ao município que tem apostado em turismo de natureza.

Os bons resultados têm aquecido de forma significativa a economia do país que investiu mais de 4 bilhões de dólares em turismo. Mais de 40% dos suprimentos hoteleiros são produzidos localmente e o valor em compras de fornecedores locais passa de 3 bilhões de dólares. A estimativa é de que o setor gere cerca de 800 mil postos de trabalho.

— Quase 60% da força laboral do turismo é formada por mulheres. Promover seu desenvolvimento profissional é chave para fortalecer a indústria e gerar mais igualdade social — acrescentou Aguie Lendor, vice-presidente executiva da Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (Asonahores), entidade promotora do evento.

A feira Date reúne mais de 200 empresas em 120 estandes e 300 compradores internacionais. A projeção é de 8 mil encontros de negócios até sexta-feira (24), quando termina o evento.

Perto dos 100 mil leitos

Atualmente, a República Dominicana tem 90 mil leitos e esse número vai crescer logo. Ao andar pelas ruas e rodovias de Punta Cana e arredores, veem-se muitas obras de novos empreendimentos. Conforme Aguie Lendor, nove mil leitos estão em construção.