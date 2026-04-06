CIC Connection, evento da CIC Caxias, tem ingressos com desconto na pré-venda; veja mais destaques de economia

Já estão à venda os ingressos para o CIC Connection, que será realizado nos dias 17 e 18 de junho. Promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), o evento tem passaportes para os dois dias em pré-venda até 12 de abril com valores promocionais de lançamento.

Leia Mais Fábrica de Caxias do Sul abre as portas para mostrar a crianças como nascem os brinquedos

Para associados, o valor é de R$ 650; para não associados, R$ 850. Há ainda a opção de combos com cinco passaportes com 10% de desconto.

As inscrições devem ser realizadas pelo site cicconnection.com.br A programação será conhecida ao longo do mês de abril.

Aurora na Bienal de Arquitetura Brasileira

A Aurora é a única empresa do setor do Rio Grande do Sul a integrar o projeto que representa o Bioma Pampa na Bienal de Arquitetura Brasileira 2026.

Na casa conceito "Querência Amada", dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo, a vinícola apresenta os rótulos Aurora Reserva Cabernet Sauvignon, o Aurora Reserva Merlot, o espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Branco D.O. Pinto Bandeira e suco Casa de Bento Tinto.

A bienal segue até 30 de abril.

Leia Mais Multiflon estreia canal de vendas no TikTok

Volare na Tecnoshow