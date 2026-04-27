Cervejaria caxiense reforça combate à violência contra as mulheres com mensagens em rótulos

Lançada em março pela cervejaria Salvador Brewing Co, a campanha de conscientização contra a violência contra as mulheres segue firme. As cervejas com rótulos especiais podem ser degustadas em bares parceiros em todo o país e a ideia é elaborar novas embalagens com as frases compiladas.
A marca também planeja outras iniciativas nesse sentido e, para isso, busca empresas parceiras.
— Decidimos manter ações pois estamos assistindo a um aumento crescente da violência contra as mulheres. Entendemos que devemos fazer a nossa parte — diz Rosane Cendron.
A Salvador foi criada por dois irmãos e hoje tem um time amplamente feminino. Mais da metade da equipe é formada por mulheres.