Cervejaria caxiense reforça combate à violência contra as mulheres com mensagens em rótulos

Porthus Junior / Agencia RBS

Lançada em março pela cervejaria Salvador Brewing Co, a campanha de conscientização contra a violência contra as mulheres segue firme. As cervejas com rótulos especiais podem ser degustadas em bares parceiros em todo o país e a ideia é elaborar novas embalagens com as frases compiladas.

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A marca também planeja outras iniciativas nesse sentido e, para isso, busca empresas parceiras.

— Decidimos manter ações pois estamos assistindo a um aumento crescente da violência contra as mulheres. Entendemos que devemos fazer a nossa parte — diz Rosane Cendron.