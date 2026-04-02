Caxias do Sul entra no circuito do Prato da Boa Lembrança

Manu Zatti é a proprietária do Sebastiana. Sebastiana / Divulgação

Caxias do Sul tem, finalmente, um restaurante que oferece o Prato da Boa Lembrança. É o Sebastiana, que se une aos quase 100 estabelecimentos credenciados em território nacional, sendo oito no Rio Grande do Sul.

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O prato Pururuca da Terra foi criado para representar o restaurante no ano de estreia. Ele traz barriga de porco à pururuca envolta em um demi-glace de rapadura acompanhada de purê de tubérculos e cenouras glaceadas no mel, além de farofa de nuts e picles de rabanete.