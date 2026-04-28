Casa Valduga lança primeiro espumante com selo de Denominação de Origem da empresa; veja mais destaques de economia

130 Extra Brut D.O.V.V. foi elaborado pelo método tradicional com chardonnay e pinot noir. 130 Extra Brut D.O.V.V. / Divulgação

Está à venda o primeiro espumante da Casa Valduga com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos. É o 130 Extra Brut D.O.V.V., elaborado pelo método tradicional com as variedades chardonnay e pinot noir de vinhedos próprios.

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O rótulo passou por carvalho francês e 36 meses de autólise. O potencial de guarda é de até 10 anos. O produto chega ao mercado por R$ 199, disponível nas lojas do grupo, e-commerce e principais canais de distribuição.

Ice da Salton

Produto chega em garrafas de 275 ml. Salton / Divulgação

A Salton anunciou o lançamento da Vorus Ice Lemon Spark, nova bebida pronta para beber que amplia o portfólio da marca Vorus (a linha já conta com Vorus Red Berries, Vorus Tropical e Vorus Vodka). A novidade mira o público que busca praticidade, especialmente jovens consumidores.

O produto chega em garrafas de 275 ml e já está disponível em mercados, lojas de conveniência e na loja virtual da Salton — seis unidades saem por R$ 39,99.

Araceli Ramos Rosaldo é diretora de Promoção da José Cuervo. José Cuervo / Divulgação

Executiva da José Cuervo em Gramado

A executiva mexicana Araceli Ramos Rosaldo, da José Cuervo, estará na edição deste ano do Connection Terroirs do Brasil 2026, de 10 a 13 de junho, em Gramado. Com 25 anos de carreira na produtora de tequila mais antiga do mundo, Araceli é referência em turismo cultural e posicionamento de marca.

Diretora de Promoção da companhia, ela fará uma palestra no Palácio dos Festivais com o tema Sustentabilidade e Agregação de Valores, compartilhando a relevância da tequila como patrimônio cultural do México e cases que conectam território, marca e experiência.

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Vida em equilíbrio

A ADCE Caxias do Sul promove no dia 5 de maio, no auditório da CIC Caxias, a primeira edição de 2026 do projeto Liderança com Valores. O tema será A vida em equilíbrio: saúde, consciência e espiritualidade.

O painel reunirá os médicos Viviane Buffon e Dorval de Andrade Tessari para refletir sobre saúde integral e liderança mais humana e consciente. A mediação será da jornalista Viviane Salvador.











