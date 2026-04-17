Às vésperas dos 40 anos, empresa de embalagens de Caxias passa por reposicionamento e transição de liderança

Mauro, Jair, Teresinha e Marcos Pellizzari. William Cabral / Divulgação

Um ano antes de completar quatro décadas, a JP Embalagens lança uma nova identidade visual. O reposicionamento, além de dar início às celebrações de 40 anos, marca o processo de sucessão na diretoria. Jair Pellizzari, fundador da empresa ao lado da esposa Teresinha Lovison Pellizzari, assumiu a presidência do conselho enquanto os filhos Marcos e Mauro passaram a ser os principais diretores da empresa.

Leia Mais Conheça a história da empresa caxiense de cardans, freios e suspensões que está na segunda geração

O rebranding destaca os diferenciais da companhia, como a verticalização da produção, a frota própria e a agilidade na entrega, em alguns casos, em até 24 horas. A nova identidade, criada pelos profissionais de branding e marketing Madeline Juber e Ricardo Brisotto, reflete esses valores.

Com forte atuação na Serra, a empresa também atende aos mercados da Região Metropolitana de Porto Alegre e de Minas Gerais e Santa Catarina. A produção mensal é de 300 toneladas de papelão por mês e a JP projeta ampliar a capacidade em 25% até 2027.