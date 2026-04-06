Após 36 anos, indústria de Caxias do Sul inicia nova fase com mudança de nome e sucessão familiar

Da esquerda para a direita: Vinícius Vanin, Joãozinho Vanin, Alisson Serafim, Clóvis Serafim, Daline Serafim, Ari Serafim e Amanda Serafim. Multiframe Produções / Divulgação

Especialista em desenvolvimento e fabricação de soluções para eixos cardans, freios e suspensões, a Cardan Sistemas de Transmissão e Freios agora é CardanCorp. A mudança vem após 36 anos de trajetória e em um momento de sucessão.

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Uma nova geração da família assume a estrutura executiva: Alisson Serafim, Amanda Serafim, Daline Serafim e Vinícius Vanin. Eles terão o desafio de levar adiante o legado da empresa caxiense unindo a expertise técnica acumulada pelos diretores Ari Serafim, Clóvis Serafim, e Joãozinho Vanin.

Com sede na Linha 40 e atendendo a clientes dos setores industrial, automotivo e agrícola, a marca quer se tornar referência nacional no segmento.