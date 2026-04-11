Alta demanda por novo ar-condicionado automotivo faz empresa de Vacaria aumentar capacidade produtiva

A forte demanda no mercado nacional pelo ar-condicionado automotivo RT 8000, lançamento mais recente da Resfri Ar, está fazendo com que a empresa de Vacaria trabalhe na ampliação da capacidade produtiva. Hoje são produzidos cerca de 50 unidades por dia e a previsão é chegar a 100 nos próximos meses.
O produto tem tecnologia Inverter, que garante maior eficiência energética, e dois motores brushless, responsáveis por oferecer mais potência, operação silenciosa e maior durabilidade.
O equipamento pode ser instalado em caminhões, motorhomes, máquinas agrícolas, veículos especiais, vans e ônibus.