Volare estreia veículo a biometano e GNV no fretamento empresarial em Caxias do Sul

A Volare entregou a primeira unidade do Volare Fly 10 GV, movido a biometano e GNV. O veículo é usado pela Viação Giratur para o transporte de funcionários da Marcopolo.
Com 35 poltronas, o Fly 10 GV tem três cilindros de combustível, com capacidade para 360 litros, garantindo autonomia de até 450 quilômetros dependendo da aplicação.
Conforme a empresa, o motor, projetado especialmente para operação com GNV e biometano em qualquer proporção, assegura redução de até 96% de material particulado e 84% de gases causadores do efeito estufa.