Visitantes encontram uva até em pipoca e em vela na Festa da Uva, em Caxias

Fernanda vende pipoca de uva no Pavilhão 2. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

A fruta símbolo de Caxias está presente em todos os cantos dos pavilhões da Festa da Uva nesses dias de evento. Até na pipoca vendida por Fernanda Levandoski da Silva. Expositora de Erechim, ela criou o sabor de uva especialmente para a festa. E tem feito muito sucesso entre os visitantes.

— Algumas pessoas duvidam que tenha o gostinho de uva e quando provam, se surpreendem — conta.

Localizada no Pavilhão 2, ela vende em copos de três tamanhos diferentes. O pequeno custa R$ 15, o médio, R$ 20, e o grande, R$ 25. Dá para escolher mais de um sabor e aproveitar, por exemplo, para provar os mais pedidos: ninho e caramelo flor de sal.

— Sempre ouvimos falar muito da Festa da Uva. É uma festa grande e a gente acaba ficando mais conhecido — completa Fernanda, que participa pela primeira vez do evento em Caxias.

Ana está no espaço dos artesãos. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

De Caxias, Ana Fagundes também elaborou produtos "de uva". As velas e aromatizantes que ela produz ganharam essência da fruta: tem moscatel, cabernet sauvignon, sauvignon blanc, malbec, chardonnay e pinot noir. Os valores variam de R$ 20 a R$ 58.

— Foram muitos testes até chegar no cheirinho que lembrasse a Festa da Uva — conta.

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Além das velas e aromatizantes, ela comercializa no espaço dos artesãos cerâmicas artesanais em formato de folha de parreira, que tem tudo a ver com a Festa também.