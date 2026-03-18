Vinícola da Serra lança primeiro tinto da safra 2026

Miolo Wild Gamay Safra 2026. Miolo / Divulgação

A Miolo acaba de lançar o primeiro vinho tinto da safra deste ano. Elaborado na Campanha Meridional, o Miolo Wild Gamay Safra 2026 tem fermentação espontânea e uso de leveduras selvagens, naturais da própria uva, sem adição de sulfitos.

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O rótulo é elaborado pelo método ancestral de maceração carbônica de cachos inteiros. É feito a partir dos clones franceses Gamay Fréaux e Gamay de Bouze, e o único Gamay não europeu reconhecido no Concours International du Gamay, realizado na França, e tem certificação 100% vegana pela The Vegan Society.

O lote limitado está em pré-venda na loja virtual da Miolo. Seis garrafas são vendidas por R$ 369,53.