Vinícola Aurora escolhe nova liderança em meio às celebrações de 95 anos e safra de uva recorde

Presidente Renê Tonello em meio ao segundo vice Tiago Fronza Frare e o primeiro vice-presidente Ivan Marini. Eduardo Benini / Divulgação

A Aurora se prepara para mudanças no comando. Após três mandatos, Renê Tonello deixa a presidência. O processo começou no início da semana, com a eleição dos conselheiros dos núcleos da cooperativa vinícola e culmina no dia 31, com uma assembleia. Se houver apenas uma chapa, a eleição é feita no mesmo dia. Se houver mais de uma, o pleito é marcado para dias depois.

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A eleição ocorre em meio às comemorações dos 95 anos da Aurora, uma história que começou com 16 famílias, em 1931, e hoje soma 1,1 mil cooperados. O aniversário, aliás, foi comemorado em uma grande festa no sábado, no Fundaparque, em Bento Gonçalves, para 4 mil pessoas, entre associados e familiares, funcionários, autoridades e parceiros.

O evento foi uma espécie de despedida para Renê. Nesta entrevista, ele faz um balanço de sua gestão. Também fala da safra deste ano, que será recorde, e da nova unidade no Vale dos Vinhedos, que deve ser entregue no centenário da Aurora. Confira:

Como o senhor avalia o período em que esteve na presidência?

Passamos por enchentes, desafios com o trabalho (análogo à escravidão), desafios com a falta de produção de garrafa, e aí criamos o Tetrapak. Desafios com a questão da concorrência, excesso de produto no mercado, enfim, foram cinco anos de muitos desafios, mas também foram anos produtivos. Ano após ano, íamos batendo recorde de faturamento. Tivemos faturamento de R$ 874 milhões no último ano. Então, avalio esses últimos anos como excelente para a cooperativa. Tivemos mais ganhos do que perdas. A Aurora avançou muito nesses últimos cinco anos com investimentos dentro da própria cooperativa, investimentos na questão administrativa. Implantamos o ESG, o compliance, renovamos o estatuto, fizemos nosso regimento interno, teve as boas práticas agrícolas, tivemos formação de conselheiros, abrimos as portas para a educação na cooperativa, os comitês de mulheres e de jovens. Tivemos também uma reforma em vendas e marketing. Estamos aumentando nossa capacidade de vendas em todo o país. Em 2023, mudamos a forma de trabalhar da direção. Até então, tínhamos um superintendente. Quando ele saiu, colocamos uma pessoa em cada setor: administrativo e financeiro, industrial, marketing e vendas e social. A direção do conselho encampou para que a gente pudesse fazer uma administração compartilhada e que hoje estamos colhendo frutos com sucesso.

O senhor fala de recordes e deve ter na safra da uva neste ano?

Estamos quase finalizando e estamos perto de 90 milhões de quilos de uva. Nossa expectativa é que chegue em torno de 92 milhões de quilos. Em 2021, tivemos uma safra de 90 milhões de quilos. No ano passado, foram 71,6 milhões de quilos. É mais um recorde que vamos guardar na lembrança. É um desafio muito grande, porque temos esse recorde, mas também para todos os produtores da Serra. É um desafio grande para todos, porque esses produtos estarão no mercado competindo conosco. Vai ser um ano bem desafiador para a questão de vendas.

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Como está o projeto da nova unidade no Vale dos Vinhedos?

Há uma pressão do nosso próprio cooperado, com razão, de que a gente instale uma nova linha de recebimento de uva na Vinhedos. Mas para recebermos essa produção, primeiro temos que ter o vasilhame para guardar essa produção. Já faz dois anos que estamos investindo onde será implantada essa nova área de recebimento. Hoje, já temos tancagem para estocarmos 21 milhões de litros. Já está instalado e vai fazer parte da unidade nova. Temos uma equipe dentro da cooperativa trabalhando os projetos. Temos que avaliar muito bem o que queremos, porque é um investimento que vai durar muitos anos. Estamos trabalhando muito forte, porque para o centenário temos que ter essa unidade de recebimento. Será um novo prédio em frente à atual unidade. É uma unidade separada, mas unida por túnel por baixo da via. Estamos avaliando muito bem, porque a cada ano vemos que a produção do nosso cooperado cresce e temos que investir mais assertivamente, mas, com certeza, tem que ser uma unidade para receber muito mais do que a capacidade hoje das três unidades, que é em torno de 3,4 milhões de quilos.