Vinhos brasileiros conquistam sete medalhas em concurso de chardonnay na França

Sete vinhos brasileiros foram premiados na 33ª edição do Chardonnay du Monde, realizada na Borgonha, França. São os primeiros resultados do ano em concursos internacionais para a vitivinicultura nacional.
Foram três medalhas de ouro para as vinícolas Amitié, São João e Garibaldi e quatro de prata para Caetano Vicentino, Garibaldi, Jolimont e Grando.
O concurso é destinado exclusivamente a rótulos elaborados com uva chardonnay. A edição recebeu 471 amostras de 25 países que foram avaliadas por 200 degustadores. A competição foi realizada no início do mês.
Premiações
Medalha de ouro
- Amitié Chardonnay 2024 — Amitié Espumantes e Vinhos
- Castellamare Barricas Chardonnay 2024 — Cooperativa Vinícola São João
- Garibaldi Espumante Chardonnay Branco Brut — Cooperativa Vinícola Garibaldi
Medalha de prata
- Caetano Vicentino Chardonnay 2025 — Caetano Vicentino Vinhas & Vinhos
- Garibaldi Acordes Gran Reserva Chardonnay 2024 — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Jolimont Chardonnay Gran Reserva 2023 — Vitivinícola Jolimont
- Villaggio Grando Mcg Chardonnay 2020 — Vinícola Grando