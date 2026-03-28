Vale dos Vinhedos celebra vindima com festival neste sábado

Festival ocorre em espaço ao ar livre, no Centro Histórico Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O Vale dos Vinhedos está em festa neste sábado (28). Em um espaço ao ar livre, no Centro Histórico, a comunidade celebra o sucesso da safra da uva 2026 com vinhos, gastronomia, produtos locais e atrações musicais. É a primeira edição do Festival Vale dos Vinhedos, que começou na sexta-feira (27), com um jantar de gala, e segue até domingo (29), com uma caminhada pelas belas estradas da região.

São 19 vinícolas do Vale dos Vinhedos presentes no evento deste sábado, que tem entrada gratuita. Entre elas, empresas tradicionais e empreendimentos jovens, como a Monte Chiaro. Com apenas três anos de vida, a vinícola tem um portfólio de 12 rótulos. A Monte Chiaro trabalha com uvas de origem italiana das Serras gaúcha e do Sudeste e da Campanha Gaúcha. A produção é pequena, cerca de 1 mil garrafas por rótulo.

— O festival é uma oportunidade de estar em contato com o público e apresentar nosso produto, já que somos uma vinícola nova — diz Vinicius Dal Magro, na foto com Elaine de Oliveira.

Vinicius Dal Magro e Elaine de Oliveira. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Restaurantes e empreendimentos do Vale também estão presentes oferecendo pratos para acompanhar os vinhos. Além de boa comida e bons vinhos, há uma chance de mergulhar nas tradições da região aprendendo trabalhos manuais. A analista de negócios Leocadia Barboza, 35 anos, aproveitou para aprender a empalhar garrafão de vinho. Natural de Nova Petrópolis, ela conta que quando viu que seria oferecida a oficina, não teve dúvida de que queria participar:

— Minha mãe trabalhava com palha de trigo. Fazia peneira, chapéu. Aquilo servia como fonte de renda.

Quem ensinava Leocadia era o instrutor Jorge Aresi. Ele aprendeu com a família a técnica.

— Meus pais tinham uma indústria nos anos 1970 de empalhação de garrafas. Eu era adolescente e a gente preparava todo material — lembra.

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O fim do dia terá uma cerimônia de agradecimento e comemoração, um ritual simbólico que reúne produtores e público em torno da chegada dos vinhos em barricas. A celebração contará com banda marcial, bênção da safra, abertura dos barris e distribuição de vinho ao público, marcando simbolicamente o encerramento da vindima 2026.

A programação do terceiro e último dia do festival terá a Caminhada Vivendo o Vale. Será das 8h às 12h30min, com paradas a cada dois quilômetros para experiências culturais, como degustações, apresentações musicais, encontros com produtores locais e conteúdos sobre o terroir. Os ingressos estão esgotados.

Nova marca

Juliana Bevilaqua / Agencia RBS