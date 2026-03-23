Unimed Serra Gaúcha participa de debate sobre saúde, saneamento e inovação no South Summit Brazil

Médico e presidente da Unimed Serra Gaúcha, André Leite será um dos participantes do painel "A Morte do Lixo: A Última Fronteira do Saneamento". Tom 8D / Divulgação

A Unimed Serra Gaúcha estará presente no South Summit Brazil, em Porto Alegre, em um debate pertinente sobre saúde, saneamento e inovação. O presidente cooperativa, André Leite, será um dos participantes do painel "A Morte do Lixo: A Última Fronteira do Saneamento", que ocorre na quinta-feira (26), às 15h50min, no Palco Corner.

Leia Mais Magnani reposiciona loja em Caxias e mira alta de 30% no faturamento

Ele dividirá o palco com Andre Tchernobilsky, CEO da ZEG Ambiental, e o mediador Hugo Oliveira. A proposta será refletir sobre o papel do saneamento básico como estratégia essencial de prevenção em saúde e resiliência climática.