Spa médico de Gramado terá espaço em Florianópolis

Fundador do Kurotel, o médico Luís Carlos Silveira autografará seu mais recente livro durante a inauguração do novo espaço. Kurotel / Divulgação

Após inaugurar um espaço em São Paulo no início do mês, o Kurotel chega a Florianópolis na próxima quarta-feira (25). O spa médico de Gramado abre uma unidade para consultas médicas e venda de cosméticos e suplementos da marca. O Kur My Home Spa Florianópolis ficará junto ao MED-401, hub de saúde e longevidade da capital catarinense.

No novo espaço será possível agendar consultas médicas com os profissionais da equipe do Kurotel. Inclusive, no dia na inauguração, a médica Mariela Silveira, diretora técnica do Kurotel, estará com agenda aberta. No mesmo dia, Luís Carlos Silveira, fundador do Kurotel e pai de Mariela, autografará seu livro Método Kur: A origem da medicina preventiva no Brasil.