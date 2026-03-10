Sindilojas Caxias reúne lideranças na 9ª edição do Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios

Gabriele Piccoli, Jovana Foresti, Sandra Anselmi e Adriana Silva. Sindilojas Caxias / Divulgação

Três empreendedoras irão compartilhar suas trajetórias na 9ª edição do Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios, evento realizado pelo Sindilojas Caxias alusivo ao Dia Internacional da Mulher: Gabriele Piccoli, sócia da Don Claudino; Jovana Foresti, fundadora da FIG Cool Leather; e Sandra Anselmi, diretora criativa da Anselmi. Na mediação, uma também empreendedora, a jornalista Adriana Silva, diretora da AdriSilva Agência de Conteúdo.

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O encontro ocorre nesta quarta-feira (11), na Don Claudino Casa de Eventos, a partir das 17h30min. A atividade é aberta ao público em geral, mas restam poucos ingressos. Eles custam R$ 90 e estão à venda no site do Sindilojas.