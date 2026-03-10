Sindilojas Caxias reúne lideranças na 9ª edição do Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios

Três empreendedoras irão compartilhar suas trajetórias na 9ª edição do Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios, evento realizado pelo Sindilojas Caxias alusivo ao Dia Internacional da Mulher: Gabriele Piccoli, sócia da Don Claudino; Jovana Foresti, fundadora da FIG Cool Leather; e Sandra Anselmi, diretora criativa da Anselmi. Na mediação, uma também empreendedora, a jornalista Adriana Silva, diretora da AdriSilva Agência de Conteúdo.
O encontro ocorre nesta quarta-feira (11), na Don Claudino Casa de Eventos, a partir das 17h30min. A atividade é aberta ao público em geral, mas restam poucos ingressos. Eles custam R$ 90 e estão à venda no site do Sindilojas.
Em tempo: Gabriele Piccoli é a entrevistada do próximo episódio do podcast Caixa-Forte, que vai ao ar na sexta-feira (13).