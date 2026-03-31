Sindilojas Caxias divulga atrações do 8º do Simpósio Estadual do Varejo

Programação foi divulgada nesta segunda-feira (30). Fábio Grison / Divulgação

Cássio Henrique Furtado Ramos, Giane Guerra, Janaína Ortiga, Joy Alano, Schana Cenci, Diego Frigo, Vanessa Carra, Suélen Biazoli, Daniel Pozza, Denise Sefrin, Fabiano Moraes, Francisco Brugger Issler, Luciana Regina Nunes e Taíse Klippel Paim estão confirmados na 8ª edição do Simpósio Estadual do Varejo.

Leia Mais Grupo inaugura segunda churrascaria em Gramado e projeta três unidades até o final do ano, incluindo uma em Miami

A partir do mote O futuro na vitrine, o time de palestrantes irá abordar tendências, comportamento e estratégias que devem impactar o varejo nos próximos anos.

O evento ocorre nos dias 14 e 15 de maio, no Intercity Hotel Caxias, e terá dois palcos: o principal, com palestrantes de destaque nacional e regional, e a Arena Sebrae & Senac, que reunirá conteúdos voltados à prática do dia a dia das empresas.

Associados do Sindilojas Caxias têm direito a um ingresso cortesia para o evento. O segundo ingresso custa R$ 197; público em geral paga R$ 297. As inscrições podem ser feitas pelo site do Sindilojas Caxias. A programação inclui também visita técnica, por adesão, à fábrica da Grendene, em Farroupilha.

Confira a programação

8h: Credenciamento e abertura da Feira de Conexões

PALCO PRINCIPAL

9h às 10h30min: abertura e palestra "Loja física: terapia de varejo", com Joy Alano (criadora do Provador Fashion® e idealizadora do RARAS)

10h30min às 11h30min: palestra "Design e inovação na construção de marca", com Schana Cenci (diretora de divisão de design na Grendene S.A.)

13h30min às 14h30min: palestra "Varejo 2026: a cultura do agora e as tecnologias que vendem", com Cássio Ramos (fundador da Lemon Go, startup especializada em Inteligência Artificial aplicada ao comportamento de vendas)

14h30min às 15h30min: painel "Marketing de influência", com Diego Frigo (mentor de posicionamento e presença profissional), Vanessa Carra (maquiadora profissional e empresária) e Suélen Biazoli (diretora de criatividade e comunicação da Biamar Malhas). Mediação de Ricardo Dini (jornalista e CEO da Dinâmica Conteúdo Inteligente)

16h às 17h: palestra "Crises? Sempre temos. Oportunidades também", com Giane Guerra (jornalista do Grupo RBS)

17h às 18h: palestra "Segredos sobre vendas e estratégias vencedoras", com Janaina Ortiga (profissional sênior na área de empreendedorismo e formação de equipes, consultora de varejo e idealizadora da Formação Lojista de Sucesso)

ARENA SEBRAE & SENAC

10h30min às 11h15min: palestra "A vitrine mudou de lugar. De novo.", com Danniel Pozza (consultor de negócios especializado em inteligência artificial e transformação digital)

11h30min às 12h15min: palestra "Por trás da vitrine: aprendizados da Kopenhagen no varejo", com Luciana Regina Nunes (franqueada da marca Kopenhagen em Caxias do Sul)

13h às 13h45min: palestra "Comunicação que vende", com Taíse Klippel Paim (empresária, palestrante e especialista em comunicação estratégica e desenvolvimento de lideranças)

14h às 14h45min: palestra "Tudo é vitrine: transforme cada ponto de contato do seu negócio em experiência e vendas", com Francisco Brugger Issler (cofundador da Vitrine Perfeita)

15h às 15h45min: palestra "A nova psicologia do consumo: como o comportamento do cliente está redefinindo o varejo", com Fabiano Moraes (consultor em estratégia comercial e comportamento do consumidor)

16h às 16h45min: palestra "Além da vitrine: as diferentes gerações que formam o varejo de hoje", com Denise Sefrin (diretora dos Senac Escola de Negócios e Criatividade, Caxias do Sul e Vacaria)