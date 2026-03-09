Sindicato dos Metalúrgicos registra 11 denúncias de assédio em empresas de Caxias em 2026

Entre janeiro e fevereiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul recebeu 11 denúncias de assédio em empresas da cidade. Parte é de assédio sexual praticado contra mulheres e parte é de assédio moral tanto contra mulheres quanto homens.

Em 2025, foram cerca de 80, sendo 40% de assédio sexual, mas nenhuma foi registrada nos primeiros dois meses do ano. O cenário atípico no início de 2026 motivou uma reunião entre sindicato dos trabalhadores, Simecs (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico) e Ministério do Trabalho e Emprego na semana passada.

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Do encontro, saiu um manifesto que condena os assédios. As entidades reafirmaram o compromisso de atuar de forma integrada na conscientização, prevenção e enfrentamento do problema, para garantir ambientes de trabalho cada vez mais respeitosos, seguros e dignos.