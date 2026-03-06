Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias investe R$ 4,4 milhões em compra de hotel para sócios em Arroio do Sal

Projeção de como ficará o quarto do Hotel do Trabalhador após a reforma. Paulo Pretz / Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região apresentou oficialmente, na manhã desta sexta-feira (6), o projeto do Hotel do Trabalhador. A entidade comprou o hotel Brisa do Mar, no balneário Âncora, em Arroio do Sal, para transformá-lo em uma opção aos sócios.

Conforme a coluna já havia antecipado, a estrutura passará por reforma e deve estar pronta no próximo veraneio. Serão 97 quartos, cada um com capacidade para até quatro hóspedes. Terá também, por exemplo, piscinas e ginásio de esportes.

— Muitos trabalhadores não têm condições de ir em um hotel particular e o Hotel do Trabalhador terá uma diária mais acessível para o nosso sócio — disse Paulo Andrade, presidente do sindicato, em coletiva de imprensa durante o evento de lançamento no Tri Hotel.

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A compra do imóvel custou R$ 4.470 milhões. Como parte do negócio, a entidade deu um terreno localizado na Rua Bento Gonçalves, em Caxias, no valor de quase R$ 3 milhões. O restante foi parcelado. Para a reforma, que começará neste semestre, o investimento será de cerca de R$ 3 milhões.

— Vamos deixar nosso hotel em plenas condições. Vamos fazer gradualmente — acrescentou Andrade.

São 8 mil metros quadrados de área, sendo 5,2 mil metros quadrados construídos. O hotel também será aberto ao público, mas associados ao sindicato terão preferência e diárias com valor reduzido.

Projeção de como ficará a fachada do Hotel do Trabalhador após a reforma. Paulo Pretz / Divulgação

O projeto do Hotel do Trabalhador foi apresentado no dia do aniversário de 93 anos do Sindicato dos Metalúrgicos. Houve também lançamento da campanha de sócios da entidade. Hoje, o sindicato tem cerca de 6 mil associados. A categoria reúne na região em torno de 60 mil metalúrgicos.