Shopee lança seleção de jovem aprendiz com vagas na Serra

A Shopee está com inscrições abertas para o Programa de Jovem Aprendiz e há vagas em Caxias do Sul e Flores da Cunha. São oportunidades para jovens de 16 a 24 anos que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde. A carga horária é de 30 horas semanais.
Para participar, os interessados devem se candidatar até o dia 10 de abril no site da Shopee. Os aprovados atuarão em diferentes frentes, como operações logísticas, marketing, finanças, recursos humanos, parcerias comerciais, atendimento ao consumidor e comércio internacional.
O programa tem também vagas para outras cidades gaúchas: Porto Alegre, Campo Bom, Pelotas, Santa Maria, Osório, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Santa Rosa, Canoas, Esteio e Ijuí.