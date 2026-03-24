Shopee lança seleção de jovem aprendiz com vagas na Serra

A Shopee está com inscrições abertas para o Programa de Jovem Aprendiz e há vagas em Caxias do Sul e Flores da Cunha. São oportunidades para jovens de 16 a 24 anos que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde. A carga horária é de 30 horas semanais.