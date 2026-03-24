Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Oportunidade
Notícia

Shopee lança seleção de jovem aprendiz com vagas na Serra

Interessados devem se candidatar até o dia 10 de abril

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS