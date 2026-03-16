Setor moveleiro gaúcho cresce em faturamento, mas fecha 2025 com queda em exportações e empregos

Crescimento nominal foi de 6,48% na comparação com o período de 2024. Carlos Ferrari / Divulgação

O setor moveleiro gaúcho encerrou 2025 com avanço de faturamento: R$ 14,5 bilhões entre janeiro e dezembro do ano passado, um crescimento nominal de 6,48% na comparação com o período de 2024, conforme balanço divulgado pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) nesta segunda-feira (16). Os dados são da Secretaria da Fazenda do Estado.

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Apesar do aumento, houve retração nas exportações e na geração de empregos. Segundo números do portal Comex Stat, do governo federal, as exportações movimentaram US$ 256,5 milhões em 2025, uma queda de 3,3% comparado ao ano anterior. As vendas para os Estados Unidos diminuíram 32,5%, reflexo do tarifaço do presidente Donald Trump. Já as compras feitas por países como Uruguai, Argentina e México cresceram. No caso da Argentina, o crescimento foi de 127,1%.