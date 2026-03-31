Santander inaugura agência em Caxias do Sul com café e coworking abertos ao público

Caxias do Sul é a primeira cidade do interior do Estado a receber uma agência no modelo work/café do Santander. A unidade abre as portas oficialmente nesta quarta-feira (1º), no Centro, e irá reunir serviços financeiros, cafeteria, coworking, arena para eventos e salas privativas de reunião.
O legal da nova agência é que o café e as áreas de trabalho compartilhado são abertos ao público. Já as salas de reunião são destinadas aos clientes. A cafeteria é operada pela Lugano Chocolates, marca tradicional de Gramado.
A nova loja do banco fica na Avenida Júlio de Castilhos, quase em frente ao shopping Prataviera. Atualmente, o Santander tem 220 unidades work/café distribuídas pelas Américas e Europa. No Brasil, são 17 unidades, sendo que 10 foram inauguradas nos últimos seis meses. A meta é atingir 50 espaços até o fim deste ano.