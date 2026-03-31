Santander inaugura agência em Caxias do Sul com café e coworking abertos ao público

Agência fica no Centro de Caxias. Santander / Divulgação

Caxias do Sul é a primeira cidade do interior do Estado a receber uma agência no modelo work/café do Santander. A unidade abre as portas oficialmente nesta quarta-feira (1º), no Centro, e irá reunir serviços financeiros, cafeteria, coworking, arena para eventos e salas privativas de reunião.

O legal da nova agência é que o café e as áreas de trabalho compartilhado são abertos ao público. Já as salas de reunião são destinadas aos clientes. A cafeteria é operada pela Lugano Chocolates, marca tradicional de Gramado.

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