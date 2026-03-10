Representantes da Marcopolo se reúnem com Lula em Brasília. O que teriam debatido?

Quatro representantes da Marcopolo, entre eles o presidente do Conselho de Administração, James Bellini, estiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, nesta segunda-feira (9). Conforme a empresa, o encontro faz parte da rotina de diálogo institucional da empresa com o governo federal.

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Por meio da assessoria de imprensa, a companhia disse que essas são reuniões que tratam de temas gerais relacionados ao ambiente de negócios, competitividade e desenvolvimento da indústria de mobilidade. Embora a Marcopolo não tenha detalhado o teor da conversa, informações de bastidores são de que o projeto Caminho da Escola esteve na pauta, o que é natural, afinal, a licitação de 7.470 ônibus do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi suspensa mais uma vez.

Inclusive, na abertura da Festa da Uva, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus e também diretor de Relações Institucionais da Marcopolo, Ruben Bisi, pediu ao vice-presidente Geraldo Alckmin, presente do evento, agilidade no processo. Na hora, Alckmin ligou para o Ministério da Educação (MEC) para saber em que pé estava o processo e foi informado que estava marcado para o dia 6 de março. Agora, não há uma nova data para o certame.

A Marcopolo participa do edital atual com fabricação de ônibus até abril e tem interesse, obviamente, em continuar fornecendo.

Pelo cenário do setor e pelo apurado pela coluna, outros assuntos entraram na pauta do encontro, como linhas de crédito para ônibus rodoviários, filão da Marcopolo, e incentivo para compra de veículos elétricos e híbridos, soluções da companhia para descabornização. O Volare Attack 9 Híbrido e Volare Fly 10 GV (movido a GNV e biometano) foram, inclusive, apresentados na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, realizada em Belém, no Pará, no ano passado.

Além disso, a queda nos juros esperada para esse ano é outro tema sensível porque pode ser afetada pelas incertezas globais. Essa é, sem dúvida, uma preocupação de qualquer empresário.