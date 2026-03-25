Rede de hotéis de Gramado bate recorde em 2025 com 160 mil hóspedes

Unidade do Centro liderou o ranking de performance. Fioreze / Divulgação

Depois de um 2024 de queda no movimento por causa da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, a rede de hotéis Fioreze, de Gramado, viu, em 2025, os turistas voltarem e o faturamento subir. A empresa, aliás, teve no ano passado o melhor resultado de sua história, que completa 21 anos em 2026. Foram 160 mil hóspedes em suas seis unidades, sendo que a do Centro liderou o ranking de performance.

Conforme o CEO Felipe Fioreze, a estratégia em busca do crescimento contemplou investimentos contínuos na experiência do hóspede para receber consistência, qualidade e valor ao longo de suas estadias. O ano foi marcado por investimentos em melhorias, como o novo espaço de eventos e a reforma de apartamentos no Fioreze Origem, além do lançamento do Empório Família Fioreze.

Outro destaque do ano, conforme Felipe, foi o fortalecimento do canal direto de vendas, que representou 47% do total comercializado, com crescimento do site oficial do grupo, que avançou 52% em relação a 2023. Além disso, o CEO observou aumento do número de hóspedes de fora do Brasil, especialmente da Argentina e do Uruguai.