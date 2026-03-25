Projeto sobre teor de cacau deve valorizar ainda mais o chocolate de Gramado, acredita presidente da Achoco

Produção deste ano para a Páscoa em Gramado é de 850 toneladas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O projeto que define os percentuais mínimos de cacau na produção de chocolates, aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, tende a valorizar ainda mais a produção de Gramado se virar lei. É o que imagina o presidente da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates Caseiros de Gramado (Achoco), Fabiano Contini. Isso porque o chocolate da Serra já tem teores de cacau maiores dos que os previstos na proposta.

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Conforme Contini, enquanto o projeto trata do fim denominação dos chocolates amargo e meio amargo, que precisam ter ao menos 35% de sólidos totais de cacau, o produto em Gramado já tem percentuais maiores (45%).

— Estamos bem otimistas com esse projeto, porque, para ser considerado chocolate de Gramado e possuir o selo de identidade geográfica do produto, o chocolate já tinha que ter maiores teores de cacau do que a média nacional. Acredito que cada vez mais o consumidor vai se preocupar com teores de cacau antes de comprar algum produto — diz.

Gramado tem, atualmente, oito fábricas de chocolate e 28 empresas que trabalham com o doce. Para essa Páscoa, a produção é de 850 toneladas de chocolate, cerca de 20% a mais do que no ano passado.