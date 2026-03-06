Produtor italiano e empresa caxiense lançam caixa limitada que pode levar apreciadores de vinho à Itália

Salvatore Sedilesu e a caixa Selezione Sardegna Alexander Fernandes / Divulgação

Mais de 80 rótulos de 14 produtores italianos puderam ser degustados durante as duas noite da quinta edição do Vini Fatti a Mano, um circuito enogastronômico promovido pela Boccati, em Caxias, nesta semana. Entre eles, estava Salvatore Sedilesu, de Mamoiada, uma cidade no "cuore" (coração) da Sardenha.

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Proprietário da cantina que leva do nome do pai dele de 95 anos, Giuseppe Sedilesu, Salvatore apresentou alguns rótulos produzidos na propriedade com as uvas granazza e cannonau. A vinícola fabrica vinhos há 70 anos, mas profissionalizou o negócio há 25. Embora a cantina tenha ganhado escala, se mantém pequena, com uma média de produção de 100 mil garrafas por ano.

— Vendemos principalmente para a Itália e começamos a abrir mercado no Brasil agora — diz.

Além da parceria para comercialização dos rótulos, Salvatore participará de um projeto já tradicional da Boccati, o Selezione. Cinco vinhos da vinícola fazem parte da caixa que está à venda (são apenas 300 unidades) e pode render uma viagem à Itália, incluindo visita à vinícola Giuseppe Sedilesu.

Diferentemente de outras edições, que reuniam produtores de diversas regiões do país, a Selezione Sardegna conta apenas com os rótulos da cantina de Salvatore, reconhecida internacionalmente pela autenticidade de seus vinhos: os vinhedos de altitude são cultivados no tradicional sistema alberello, práticas de agricultura orgânica, vinificação natural e uso mínimo de sulfitos.

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— A caixa é uma amostra da nossa produção — resume Salvatore.

Quem comprar a caixa até a primeira quinzena de agosto concorre a uma viagem de sete dias, com direito a acompanhante — e com tudo pago pela Boccati. Serão dois sorteados.

Expressão do território

Rótulos têm o autógrafo de Salvatore Sedilesu. Alexander Fernandes / Divulgação

Pela primeira vez na América do Sul, Salvatore Sedilesu diz que gostou muito da recepção e achou os caxienses parecidos com os italianos da região onde vive:

— Estou contente não apenas por vender meus vinhos, mas por conhecer as pessoas. Aqui há muita hospitalidade, cordialidade. Me senti em casa.

A coluna aproveitou para perguntar se ele provou (e aprovou) os vinhos brasileiros.