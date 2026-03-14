Plataforma de soluções financeiras da Randoncorp assume consórcio de empresa de Ibirubá

A Rands, vertical de Soluções Financeiras e Serviços da Randoncorp, agora administra o consórcio da Indutar Tecno Metal, de Ibirubá, no noroeste do RS. A empresa é especializada na fabricação de implementos agrícolas, peças e componentes.

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Com a parceria, clientes da Indutar poderão adquirir implementos agrícolas por meio de consórcio administrado pela Rands. Inicialmente, estarão disponíveis cotas de R$ 100 mil a R$ 700 mil. A novidade foi apresentada oficialmente durante a Expodireto Cotrijal 2026, em Não-Me-Toque, nesta semana.