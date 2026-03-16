Piá convoca assembleia para discutir liquidação da cooperativa

Uma assembleia geral extraordinária foi convocada pela Piá para tratar da dissolução da sociedade cooperativa e início do procedimento de liquidação da cooperativa de Nova Petrópolis. Será no dia 26, conforme edital publicado na sexta-feira (13).
Segundo a direção da cooperativa, a liquidação é uma possibilidade diante da crise financeira enfrentada pela Piá há alguns anos. A proposta inclui a continuidade das operações com objetivo principal de buscar a recuperação da Piá. Os associados irão decidir se aceitam ou não a proposição.
A coluna consultou a advogada Aline Ribeiro, especialista em Direito Empresarial, para saber se é possível liquidar e continuar operando. Ela explica que sim. É como se fosse uma falência continuada, compara Aline:
— No caso da liquidação da cooperativa, se nomeia um liquidante, se afasta a administração toda e se trabalha para pagar aquelas dívidas. O intuito é mantê-la operando para pagar as dívidas porque se fechar, provavelmente, o prejuízo é maior.
Em 2023, a diretoria da cooperativa chegou a renunciar pressionada pela situação e Jorge Vilson Dinnebier foi eleito para a presidência. Como forma de conseguir recursos para colocar as contas em dia, a Piá já vendeu os supermercados de Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval, Picada Café e Morro Reuter. A unidade de Feliz está alugada.