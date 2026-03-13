Pela primeira vez em 50 anos, Sescon Serra Gaúcha tem uma mulher na presidência

A contadora Andrea Fernanda Daneluz Reolon é a primeira mulher a assumir a presidência do Sescon Serra Gaúcha (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Serrana do RS) em 50 anos de história da entidade. A posse foi nesta quinta-feira (12) e simbolizou o início da celebração do cinquentenário.