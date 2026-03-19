Páscoa ganha toque francês com coleção especial de macarons de marca da Serra

Seleção tem versões creme brûlée, nutelinho e chocolate branco. Le Petit Macarons / Divulgação

A Le Petit Macarons, de Bento Gonçalves, lançou uma coleção especial para quem não troca os doces franceses pelo chocolate nem mesmo na Páscoa. A seleção tem versões creme brûlée, nutelinho e chocolate branco. Eles custam a partir de R$ 10,50 (unidade) e a partir de R$ 31,50 (embalagens temáticas).

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Os clientes também podem compor suas compras com as novidades decoradas especialmente para a data ou qualquer uma das 33 opções do cardápio fixo.