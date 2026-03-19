Páscoa ganha toque francês com coleção especial de macarons de marca da Serra

A Le Petit Macarons, de Bento Gonçalves, lançou uma coleção especial para quem não troca os doces franceses pelo chocolate nem mesmo na Páscoa. A seleção tem versões creme brûlée, nutelinho e chocolate branco. Eles custam a partir de R$ 10,50 (unidade) e a partir de R$ 31,50 (embalagens temáticas).
Os clientes também podem compor suas compras com as novidades decoradas especialmente para a data ou qualquer uma das 33 opções do cardápio fixo.
Os macarons da Le Petit são feitos com farinha de amêndoas e sem glúten. Há também opções sem lactose.