Novo brechó em Caxias do Sul oferece curadoria premium e integração com arte

Os brechós têm ganhado força nos últimos tempos e se tornado alternativa para muitos consumidores — seja por preocupação ambiental, seja para economizar. De olho nessa tendência, Fabiano Knopp e Daniela Klipel abriram um espaço de moda circular, porém, diferente do tradicional.
A Esse Second Hand une atendimento privativo e seleção de peças nacionais e importadas com experiências culturais e conexões entre moda, arte e público. Até 10 de abril, por exemplo, o empreendimento sedia a exposição "Expo Invisível", da artista Karem Poletto Jacobs.
A loja tem 100 metros quadrados e fica na Rua Antônio Scariot, 294, bairro Interlagos.