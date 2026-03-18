Nova fábrica da Hyva em Caxias do Sul tem 17 mil metros quadrados e capacidade anual de 52 mil cilindros hidráulicos

Hyva do Brasil / Divulgação

Pouco mais de um ano após o início das obras, a Hyva do Brasil entrega nesta quinta-feira (19) uma nova fábrica em Caxias do Sul. Localizada no bairro Industrial, a nova estrutura tem 17 mil metros quadrados de área construída e faz parte de um investimento superior a R$ 50 milhões, realizado em contrato built to suit (modalidade de locação na qual o imóvel é construído sob medida) com a GBL Investimentos e Participações Ltda.

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A planta tem capacidade anual de produção de aproximadamente 52 mil cilindros hidráulicos, 1,5 mil sistemas de piso móvel e 40 mil kits hidráulicos. A estrutura foi planejada para expansões futuras, permitindo o aumento da produção com novos investimentos em máquinas, equipamentos e automação.

Entre os avanços da nova estrutura está a implantação de um novo espaço administrativo para integrar equipes e melhorar o fluxo de trabalho entre áreas.

A nova fábrica incorporou soluções voltadas à eficiência energética e sustentabilidade, como a estrutura de telhado dos pavilhões dimensionada para receber, futuramente, placas fotovoltaicas, e um sistema de reuso de água da chuva, com capacidade estimada de 30 mil litros, destinado ao uso em sanitários e jardinagem.

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Além disso, a central de armazenamento de resíduos foi ampliada em 50% em relação à estrutura anterior, reduzindo a frequência de coletas.