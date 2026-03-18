Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

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Nova fábrica da Hyva em Caxias do Sul tem 17 mil metros quadrados e capacidade anual de 52 mil cilindros hidráulicos

Nova planta tem capacidade ainda de 1,5 mil sistemas de piso móvel e 40 mil kits hidráulicos por ano; inauguração será nesta quinta-feira (19)

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