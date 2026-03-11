Moradores de Caxias entram de graça no NBA Park Gramado até domingo mediante doações para Minas Gerais

NBA Park Gramado / Divulgação

O NBA Park Gramado prorrogou até domingo (15) a campanha Morador Solidário e incluiu Caxias do Sul na lista de cidades beneficiadas com a iniciativa.

Com isso, os moradores de Caxias podem acessar gratuitamente o atrativo mediante a doação de produtos de higiene pessoal para as comunidades atingidas por enchentes em Minas Gerais.

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Para garantir o ingresso, o morador precisa apresentar um comprovante de residência nominal (pode ser conta de água, luz ou telefone) e entregar dois itens na bilheteria do parque, entre eles, shampoo e desodorante, absorvente e fraldas e creme dental e papel higiênico.

Para as famílias caxienses, cada comprovante é válido para até cinco pessoas do mesmo núcleo familiar.

A promoção é válida também para moradores de Taquara, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Três Coroas, Igrejinha e Nova Petrópolis.

Os ingressos solidários são limitados a 1 mil unidades por dia.



