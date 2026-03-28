Marcopolo e Scania entregam em Goiânia os primeiros ônibus articulados a biometano do Brasil

Viale Express Articulado faz parte de um programa que prevê a incorporação de 501 ônibus movidos a biometano até 2027.

Os primeiros ônibus articulados do país movidos a gás/biometano foram entregues nesta sexta-feira (27) em Goiânia, capital de Goiás. Parceria entre Marcopolo e Scania, os veículos irão operar no BRT Leste-Oeste, também conhecido como Eixo Anhanguera.

As unidades Viale Express Articulado fazem parte de um programa que prevê a incorporação de 501 ônibus movidos a biometano até 2027. O BRT Leste-Oeste, onde os veículos irão circular, tem aproximadamente 108 quilômetros de extensão, 47 estações, 213 pontos de parada e 15 terminais. Eles atenderão mais de 2,5 milhões de passageiros por mês.