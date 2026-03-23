Magnani reposiciona loja em Caxias e mira alta de 30% no faturamento

Loja fica na Perimetral Norte. Matheus Magnani / Divulgação

A unidade da Magnani na Avenida Ruben Bento Alves (Perimetral Norte) ganhou um novo status. Agora, é um grande varejo especializado com atendimento ampliado ao público em geral. Com o novo posicionamento, a expectativa é incrementar em até 30% o faturamento nos próximos seis meses.

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A loja tem 770 metros quadrados e oferece um portfólio de mais de 30 marcas e 3,8 mil produtos. O espaço recebeu novo layout, com incremento de gôndolas. A proposta é atender desde demandas mais específicas até compras do dia a dia em iluminação, materiais elétricos e energia.