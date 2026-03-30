Loja de tênis amplia operações em Caxias do Sul com unidade em shopping; veja mais destaques

A NewSkull expandiu os negócios em Caxias do Sul com a abertura de uma nova loja no shopping Prataviera. O novo espaço fica no térreo, ao lado da Gang. São 69 metros quadrados e diversas marcas de tênis à venda, como Adidas, Nike, New Balance, Vans e Ous.
O empreendimento tem à frente os empresários Cristiano Dornelles dos Reis e Erika Cristina Debortolli. Eles investiram cerca de R$ 550 mil na nova loja e esperam impulsionar em 30% o faturamento atual, considerando tanto a operação física quanto o e-commerce.
A NewSkull é uma marca local criada em 2012. A loja matriz está localizada na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino.
35 anos
No ano em que completa 35 anos, a Benevi Confecções planeja a abertura de duas lojas para ampliar a presença no mercado e aproximar a marca do consumidor final.
A empresa, localizada no bairro Cruzeiro, em Caxias, também tem investido em equipamentos modernos. Recentemente, adquiriu uma máquina de matelassê para a produção de cobreleitos.
Em tempo: na quarta-feira (25), a marca foi homenageada pela Câmara de Vereadores.
Ideias
Garibaldi ganhou um ecossistema de inovação voltado a conectar empreendedores, estimular novas ideias e apoiar a criação de empresas. O Borbulhas — Ecossistema de Inovação (nome em referência à produção de espumante na cidade) reúne iniciativas de networking, capacitações e mentorias, além de ações de educação empreendedora nas escolas.