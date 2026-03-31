Linha de vinícola de Vacaria lidera ranking de vinhos mais vendidos do Brasil

Tinto suave é o mais vendido, mas o volume de garrafas contabiliza os demais produtos da linha. Vinícola Campestre / Divulgação

A linha Pérgola, da vinícola Campestre, de Vacaria, segue na liderança do ranking de vinhos mais vendidos do país, conforme pesquisa Líderes de Vendas da Nielsen, encomendada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

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São 12 anos seguidos ocupando o primeiro lugar da lista e mais de 40 milhões de garrafas vendidas anualmente. O tinto suave é o mais vendido, mas o volume de garrafas contabiliza os demais produtos da família Pérgola.

Para celebrar o feito, a linha, que já conta com outros 14 itens entre vinhos, sucos e cooler, ganhou mais um rótulo, o Pérgola Rosé Suave. Elaborado com uvas moscato (95%) e bordô (5%), tem graduação alcoólica de 10% _ para ser servido gelado.

No site da vinícola, os vinhos da linha variam de R$ 19,90 a R$ 36,90.

Estrutura

A Campestre recebe uvas de mais de 900 famílias de produtores rurais, principalmente da Serra e dos Campos de Cima da Serra, e tem estrutura pra processar cerca de 200 mil litros de vinho por dia. A vinícola emprega diretamente cerca de 150 pessoas.