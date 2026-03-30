Laboratório de análises clínicas da Unimed Serra Gaúcha adota automação inteligente e amplia agilidade nos exames

Um novo sistema de automação foi incorporado no laboratório de análises clínicas da Unimed Serra Gaúcha. Trata-se da plataforma GLP Systems Track, uma esteira automatizada inteligente que, conectada a sistemas analíticos, atua em diferentes tipos de exames laboratoriais, como os bioquímicos, incluindo glicose e triglicerídeos, imunormônios, testes para doenças infectocontagiosas e marcadores tumorais.
Conforme o presidente da Unimed Serra Gaúcha, André Leite, a modernização do laboratório garante mais agilidade e confiabilidade, porque permite contribuir para decisões clínicas mais rápidas e assertivas. A adoção da esteira proporciona, segundo ele, maior controle sobre todo o percurso das amostras, desde a coleta até a liberação dos resultados.
Mais de 1,2 mil pessoas passam todos os dias pelos cinco postos de coleta da Unimed em Caxias do Sul e Farroupilha. Os resultados dos exames são disponibilizados de forma automatizada, por meio de integração entre os sistemas laboratoriais e as plataformas digitais da Unimed Serra Gaúcha. O laboratório é responsável por cerca de 240 mil exames de sangue por mês.